Una serata intensa, partecipata e carica di entusiasmo quella vissuta ieri nel quartiere agrigentino di Giardina Gallotti, dove il candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile ha incontrato cittadini, famiglie, giovani e residenti in un clima di ascolto autentico e confronto diretto. “Non è stato un semplice incontro elettorale – ha dichiarato Luigi Gentile – ma un momento vero di partecipazione e amore per il quartiere. Guardando negli occhi le tante persone presenti si percepisce chiaramente che Agrigento ha ancora voglia di credere nel cambiamento, di rialzarsi e di ripartire proprio dai quartieri, dalle famiglie e dalle persone perbene che ogni giorno vivono il territorio con dignità e sacrificio”. Nel corso dell’incontro sono emerse le principali esigenze del quartiere: maggiore attenzione ai servizi, manutenzione urbana, viabilità, sicurezza, spazi di aggregazione e valorizzazione delle realtà locali.

Temi che il candidato sindaco considera centrali nel progetto di rilancio della città. “Giardina Gallotti merita attenzione concreta, presenza costante e risposte vere. La rinascita di Agrigento non può prescindere dai suoi quartieri, troppo spesso lasciati ai margini. La nostra idea di città parte dall’ascolto e dalla partecipazione, perché solo insieme ai cittadini si possono costruire soluzioni serie e durature”. Gentile ha inoltre sottolineato con orgoglio la presenza, nella sua squadra, di tre candidati al Consiglio comunale espressione del quartiere: Carmelina Pirrera, Vittorio Terrazzino e Calogero Cuffaro.

“Rappresentano entusiasmo, competenza, energie nuove e amore per il territorio. Persone concrete che hanno scelto di mettersi in gioco per il bene della comunità e che saranno punti di riferimento importanti per Giardina Gallotti e per tutta Agrigento”. Il candidato sindaco ha infine ribadito la propria idea di politica: “La politica più bella nasce tra la gente, senza filtri, con il coraggio di confrontarsi guardandosi negli occhi. È da qui che vogliamo costruire una nuova strada per Agrigento: con serietà, presenza quotidiana e spirito di servizio”. “Grazie a Giardina Gallotti per l’affetto, la straordinaria accoglienza e la partecipazione dimostrata. Continuiamo questo cammino insieme, con entusiasmo e fiducia nel futuro della nostra città”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp