L’Akragas SLP affronterà lo Jonica F.C. nel prossimo turno dei play-off regionali del campionato di Promozione. La sfida dovrebbe disputarsi domenica 17 maggio in campo neutro.

La sede ufficiale dell’incontro, insieme a data definitiva, orario e disposizioni organizzative della gara, sarà comunicata martedì dalla Federazione.

Per l’Akragas sarà un’altra sfida da dentro o fuori nel percorso verso l’Eccellenza, contro una formazione attrezzata e reduce da un campionato importante. La squadra biancazzurra continuerà in questi giorni la preparazione in vista di una trasferta delicata e ricca di insidie.

Nel frattempo, dai verdetti della Serie D emerge uno scenario sfavorevole per le squadre siciliane impegnate nei play-off di Promozione. Con le retrocessioni maturate nelle ultime ore, salgono infatti a quattro le siciliane scese dalla Serie D all’Eccellenza, situazione che rende ancora più complesso il quadro dei ripescaggi.

Tradotto: all’Akragas potrebbe non bastare vincere il prossimo spareggio contro lo Jonica per conquistare il salto di categoria. I biancazzurri, infatti, dovrebbero successivamente affrontare e vincere un ulteriore spareggio contro la vincente dei play-off degli altri gironi regionali.

Il regolamento, particolarmente articolato, lascia ancora qualche margine interpretativo, ma una certezza già c’è: il cammino dell’Akragas verso l’Eccellenza non si fermerà alla sola sfida contro lo Jonica.

Foto Giuseppe Greco

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp