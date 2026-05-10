Il bambino di 10 anni precipitato dal primo piano di una palazzina a pochi passi dalla chiesa del quartiere di Monserrato, dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove era stato inizialmente portato una volta soccorso, è stato poi trasferito sempre in elisoccorso all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo. Ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo. La prognosi sulla vita è riservata.

Della ricostruzione dell’incidente domestico si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Il bimbo assieme ai suoi genitori, questa mattina, era andato a trovare, da Porto Empedocle dove risiedono, una loro familiare che abita appunto a Monserrato, a pochi passi dalla chiesa del quartiere agrigentino. Cosa sia accaduto in una manciata di secondi è ancora al vaglio dei militari.

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