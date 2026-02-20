Partita chiusa. Il centrodestra ha scelto.

La candidatura di Calogero Sodano è stata formalizzata da una parte significativa della coalizione. MPA, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso di chiudere. Ma chiudere non significa necessariamente unire.

La Lega si è sfilata. E con essa anche la Democrazia Cristiana non appare convinta del percorso seguito. Non è il nome, viene spiegato. È il metodo. È la percezione di una decisione maturata altrove, su un tavolo regionale che ha tenuto conto di equilibri più ampi rispetto al perimetro agrigentino.

Il nome alternativo resta quello di Luigi Gentile, mentre nelle ultime ore è definitivamente sfumato quello di Enzo Fontana. Un’alternativa concreta, che punta a intercettare quella parte di centrodestra che non si riconosce nella sintesi raggiunta.

Il nodo, però, non è solo interno. È strategico. Con Sodano candidato ufficiale di una parte della coalizione, un Gentile alternativo e l’eventuale discesa in campo di Calogero Firetto sostenuto da civismo e pezzi strutturati del centrodestra, la competizione si trasformerebbe in una sfida a tre blocchi forti. Uno scenario molto più aperto di quanto si immaginasse poche settimane fa.

«Quanto accaduto oggi a Catania non è altro che la conferma di un asse politico che stiamo costruendo con chiarezza e responsabilità». Lo afferma l’onorevole Roberto Di Mauro, contattato dalla nostra redazione. «L’obiettivo è rafforzare il centrodestra e convergere su una candidatura forte, autorevole e credibile per la città, frutto di un’intesa ampia e condivisa, maturata nell’ambito di un confronto trattato a livello regionale». E aggiunge: «È un asse, quello tra Lega e Dc, che ha scelto di non seguire questo percorso definito in sede regionale. Una posizione legittima, ma che non può fermare una scelta già condivisa da una parte significativa della coalizione».

Nel frattempo il resto del campo si muove. Nuccio Dispenza consolida l’area progressista. Giuseppe Di Rosa presidia il civismo critico. Controcorrente valuta la propria mossa. La scelta è stata fatta. Ma se la candidatura è chiusa, la partita politica è appena cominciata.

.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp