Esplora la magia del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di notte! Sbocciano nuove opportunità per scoprire la bellezza di questo affascinante patrimonio storico, grazie a un’esperienza unica che si svolge sotto la luce della luna. Luglio, agosto e settembre del 2023 offriranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera magica tra divinità, eroi e misteri antichi, mentre i resti archeologici sono splendidamente illuminati da collane luminose speciali.

Lasciati affascinare durante questo percorso notturno dedicato alla mitologia e alla storia della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più significativi al mondo. Durante l’escursione, i visitatori potranno ammirare i templi e i monumenti antichi sotto una prospettiva diversa, svelando dettagli e fascino nascosti. La maestosità delle antiche strutture sarà accentuata dai suggestivi giochi di luce, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

Per partecipare a questa straordinaria esperienza, è possibile prenotare la visita online e assicurarsi di non perdere l’opportunità di vivere una serata indimenticabile tra storia e cultura. Questo evento speciale permette ai visitatori di esplorare il sito archeologico in un modo nuovo e coinvolgente, trasformando la visita in una vera e propria avventura notturna.

Le Luci in Valle offrono la possibilità di ammirare la bellezza della Valle dei Templi in una nuova luce, letteralmente! Questa iniziativa offre l’occasione di apprezzare il patrimonio culturale dell’antica città greca in un’atmosfera suggestiva e romantica. Gli antichi templi e le rovine prendono vita sotto i riflettori, rivelandosi come veri e propri capolavori dell’arte e dell’architettura.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza magica e indimenticabile alla Valle dei Templi di notte. Sfrutta l’estate del 2023 per immergerti nell’affascinante mondo della mitologia e della storia antica, mentre la luna illumina il tuo cammino tra le maestose rovine di questa antica città. Prenota subito il tuo biglietto e preparati a essere catturato dalla bellezza senza tempo della Valle dei Templi, sotto un cielo stellato e un bagliore unico.

Tutta la bellezza della Valle dei Templi in notturna. Il Parco archeologico e paesaggistico, anche per l’estate 2023, ha previsto le visite serali e notturne a partire dal 1 luglio e fino al 17 settembre prossimo. Ciò nell’ottica di agevolare ed incrementare la fruizione del patrimonio monumentale della Valle dei Templi. Dal lunedì al venerdì l’orario di apertura giornaliera sarà dalle 8.30 alle 22.00, con uscita dall’area archeologica alle 23. Nei giorni prefestivi e festivi l’apertura giornaliera avverrà dalle 8.30 alle 23.00, con uscita dall’area archeologica alle 24. Il 2 luglio, 6 agosto e 3 settembre, le prime domeniche del mese, il previsto ingresso gratuito è consentito fino alle 19 con uscita alle 20. Durante la visita serale e notturna, con inizio alle 20 e chiusura biglietteria alle 23, l’ingresso sarà a pagamento.