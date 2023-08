Il Presidente dell’Akragas, Giuseppe Deni, ha annunciato con gioia il ritorno di Giuseppe Cammarata in casa biancoazzurra, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo. Cammarata porta con sé preziose esperienze nella Lega Pro, avendo lavorato con l’Imolese e due stagioni fa con la Sancataldese in Serie D.

La Società ha rilasciato un video comunicato per condividere la notizia, mostrando entusiasmo per il nuovo arrivo e le aspettative per il futuro. Con l’esperienza di Cammarata e la passione del club, l’Akragas mira a raggiungere nuovi traguardi sportivi nella prossima stagione. La nomina del Direttore Sportivo rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa.