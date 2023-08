Agrigento si prepara ad accogliere la settima edizione di FestiValle, il rinomato festival internazionale di musica e arti digitali, che si terrà dal 3 al 6 agosto presso la splendida cornice della Valle dei Templi. Questo atteso evento offre l’opportunità di immergersi in una magica esperienza notturna, tra note jazz e suoni elettronici, mentre le secolari colonne doriche brillano sotto il bagliore della luna.

La line-up degli artisti è senza dubbio affascinante, con nomi di spicco della scena internazionale, tra cui il talentuoso erede dell’afrobeat, Seun Kuti, accompagnato dalla leggendaria band del padre Fela Kuti, Egypt 80. E ancora, l’anima antica del nuovo soul jazz, Lady Blackbird, e il rinomato musicista di fama mondiale, Mulatu Astatke.

Tra gli appuntamenti da non perdere, i concerti di Jeff Mills in versione “trio” con i Tomorrow Comes The Harvest, una prima assoluta in Sicilia e in Italia. Ma non finisce qui, ci saranno esibizioni straordinarie di C’mon Tigre, Fred Wesley & the new JB’s, Shai Maestro, TUNNG, Brekky Boy, KAU, Whodamanny e Bruno Belissimo, che faranno vibrare il pubblico con sonorità uniche e coinvolgenti.

Il festival si svolgerà in scenari incantati e senza tempo, come il rigoglioso Giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, il maestoso Tempio di Giunone e il suggestivo Tempio della Concordia, dove l’alba si unirà in un rituale di passaggio.

Ma FestiValle non è solo musica e spettacolo, è anche l’opportunità di scoprire l’autentica Sicilia. Agrigento, eletta Capitale della Cultura Italiana 2025, offre un territorio ancora tutto da scoprire, ricco di tesori storici, paesaggistici e culturali. Durante il festival, i visitatori avranno la possibilità di esplorare le famose spiagge di marna bianca, gli affascinanti ipogei all’interno del Giardino della Kolimbetra e le suggestive opere di street art nel centro storico.

La magia di FestiValle si unisce alla bellezza ancestrale della Valle dei Templi, al profumo della macchia mediterranea e ai tramonti mozzafiato, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Non perderti questa straordinaria occasione di vivere la musica e la cultura in uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Prenota la tua visita online e preparati a essere catturato dalla magia di FestiValle, dove la musica e la storia si fondono in un’esperienza unica e coinvolgente.