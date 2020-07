Luca Cavallo si presenta: a Favara per fare bene

E’ stato presentato alla stampa questa mattina Luca Cavallo, il nuovo tecnico della Pro Favara, squadra di calcio che milita in Eccellenza. Ex calciatore, 47 anni, di Rossiglione (Genova) è stato un centrocampista del Genoa (26 presenze in serie A) e con 260 presenze in serie B con la maglia di Perugia, Genoa, Monza, Ternana, Cagliari, Siena e Pescara è il nuovo tecnico della squadra gialloblù. A seguire la conferenza stampa persino un giornalista del quotidiano ligure Il Secolo XIX.

Nelle ultime stagioni è stato il responsabile del settore giovanile dell’Udinese Academy ed ha avuto esperienze in panchina anche all’estero nel Paniliakos, squadra militante nella serie B greca. Allenatore professionista Uefa A ha maturato esperienze formative anche con il Taranto, Pro Sesto e Spal. Arriva a Favara con tanto entusiasmo e con le idee abbastanza chiare sul nuovo progetto della società gialloblù: candidare la squadra al salto di categoria venti anni dopo la storica promozione in serie D. In panchina con lui siederà, come allenatore in seconda, il brasiliano Cassio Medeiros, 42 anni, con una lunga esperienza soprattutto nei settori giovanili.

La conferenza stampa in diretta Facebook sulla pagina Settimana Sport