L’agrigentina Martina Lombardo lascia la Sicilia, giocherà in Emilia Romagna

La giocatrice agrigentina giocherà ancora in Serie B, ma saluta la Sicilia e l’Alma Patti.

Ad annunciarlo è la stessa agenzia di cui fa parte Martina Lombardo.

UNA NUOVA AVVENTURA PER MARTINA LOMBARDO

E’ una delle prime giocatrici ad aver accettato la sfida di far parte della StartingFive Agency: con lei abbiamo vissuto tante battaglie, partite, gioie e dolori, sempre insieme in questi anni. Ora è pronta per una nuova affascinante sfida: lascia la sua amata Sicilia e la canotta di Patti che ha difeso per due anni e vola in Emilia Romagna per cimentarsi con un campionato durissimo come la B emiliana. Ieri è arrivata la firma al termine ad una trattativa rapida vista la volontà delle parti di condividere questo percorso. Siamo felici di annunciare che Martina Lombardo vestirà la canotta di Basket Club Valdarda.