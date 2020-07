“Stop sbarchi”, flash mob della Lega a Porto Empedocle: ecco la conferenza stampa

Flash mob a Porto Empedocle, questa mattina, sabato 11 luglio, per dire no ai continui sbarchi di migranti. Porto Empedocle è diventato il centro del fenomeno migratorio e sempre più le persone che chiedono al Governo di fermare gli sbarchi. La protesta è alimentata dal calo di presenze di turisti. Tante le prenotazioni cancellate proprio per via dei numerosi arrivi di migranti e l’ingombrante presenza della quarantena, Moby Zaza, che ogni giorno fa parlare di se sui tg nazionali.

Lo slogan è stato : “Proteggiamo la nostra terra, adesso basta agli sbarchi”.