Luca Argentero in vacanza nell’agrigentino

Luca Argentero ha scelto la Sicilia per le sue vacanze insieme alle moglie, Cristina Marino , e con la piccola Nina Speranza. In una foto pubblicata dall’ agrigentino Simone Brucceri è immortalato il sorriso dell’attore appoggiato all’ape di Simone al Verdura resort di Sciacca, magari Luca ha voluto assaggiare la storica granita siciliana. E poi tappa in un ristorante a due passi dal mare di Bovo Marina, qui uno scatto con la proprietaria pubblicato sui social sta scatenando “l’invidia” di tante donne! La coppia va ad aggiungersi all’elenco dei vip che quest’estate hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nell’hotel di lusso ubicato a Sciacca. Un angolo di paradiso immerso nella natura rigogliosa e circondato da aranceti e uliveti con tanto di campo da golf e spa.