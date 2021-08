Nasce il Coordinamento di quartiere di contrada Ciuccafa

Si è tenuto nel pomeriggio del 19 agosto, nel pieno rispetto delle regole della partecipazione civica, il primo incontro del coordinamento di quartiere di contrada Ciuccafa, a cui hanno preso parte diversi residenti della frazione situata alla periferia nord-occidentale di Porto Empedocle.

“Nel corso della riunione – si legge in una nota- si è discusso dei vari problemi che attanagliano la zona, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di strade, piazze e verde pubblico, sia, invece, ponendo l’accento sulle questioni ormai annose che non sono mai state affrontate e risolte.

Nel corso dell’incontro si è deciso di nominare un coordinatore, individuato nella persona di Felice Geraci, il quale sarà coadiuvato da Giovanni Onida.”

Il gruppo tornerà a riunirsi nei prossimi giorni e sarà aperto a tutti coloro i quali vorranno dare il proprio contributo.