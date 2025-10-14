L’Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro nei pressi di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, nel primo pomeriggio di martedì 14 ottobre. Il sisma è stato rilevato alle 16:01 ed è stato seguito, a pochi minuti di distanza, da una nuova scossa di magnitudo 2.6. L’Ingv ha indicato l’epicentro dei due terremoti rispettivamente a 6 chilometri a sud-est e a 3 chilometri a nord-est da Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Diversi i Comuni nel raggio di 20 chilometri che hanno avvertito la scossa, tutti situati nelle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

