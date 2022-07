Rissa in un bar del centro: quattro feriti e altrettanti denunciati

Scoppia una discussione all’interno di un bar del centro di Licata, e il titolare per evitare problemi, allontana l’avventore. Per quest’ultimo essere cacciato in quel modo dal locale è stato però un affronto, quindi, ha chiamato al telefono cellulare alcuni suoi amici, con l’intenzione di dare una lezione al barista. In pochi attimi all’interno del bar è scoppiato il parapiglia. Sono volati calci, e pugni, e anche tavolini e sedie. A riportare la calma sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Cesare Castelli.

Quattro persone sono rimaste ferite, tutte trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici hanno riscontrato traumi, e lesioni guaribili da un minimo di dieci, ad un massimo di dodici giorni. Gli agenti, dopo alcune indagini, anche grazie ad alcune testimonianze, e alla visione dei filmati dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare i partecipanti alla zuffa.

Si tratta di quattro giovani licatesi, tra i 20 e i 25 anni, e un minorenne, denunciati per rissa e lesioni personali. Il solo titolare del bar anche per porto di oggetti atti ad offendere, perché nel corso della baruffa avrebbe utilizzato un bastone.