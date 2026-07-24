L’Ordine dei farmacisti di Agrigento accoglie con attenzione i contenuti espressi dal presidente nazionale Enpaf, Maurizio Pace, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali. Un passaggio istituzionale che interessa direttamente il territorio, dove sono 750 i farmacisti iscritti all’Enpaf. “La relazione del presidente Pace conferma la solidità della gestione Enpaf e la capacità del sistema di garantire stabilità nel lungo periodo – sottolinea l’Ordine dei farmacisti – Un elemento che rappresenta un riferimento importante per la nostra comunità professionale”.

Nel corso dell’audizione sono stati evidenziati alcuni temi centrali: la crescita della platea degli iscritti, la trasformazione degli assetti proprietari delle farmacie, le criticità demografiche e l’aumento degli iscritti che versano il solo contributo di solidarietà, oggi 40mila, un fenomeno che non incide sulla sostenibilità finanziaria ma apre una riflessione sulla tutela previdenziale futura. Pace ha illustrato anche il rafforzamento del welfare integrativo, con prestazioni sanitarie e assistenziali sempre più ampie, e le misure adottate dall’Enpaf per migliorare l’adeguatezza delle pensioni e sostenere i gruppi più fragili della categoria.

“L’audizione – conclude l’Ordine – evidenzia come ogni futura iniziativa legislativa sul settore farmaceutico debba considerare anche le ricadute sulla professione e sul sistema previdenziale. È una prospettiva che condividiamo pienamente: tutelare la professione significa tutelare la sostenibilità previdenziale e il ruolo di presidio territoriale che i farmacisti continuano a svolgere nell’interesse dei cittadini”.

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