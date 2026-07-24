Riconosce la Fiat Panda che gli era stata rubata sotto casa due mesi prima mentre si trova lungo il viale della Dune a San Leone. All’uomo, appartenente alle forze dell’ordine, non sono sfuggiti alcuni particolari dell’utilitaria oltre a riuscire ad aprire gli sportelli con le chiavi ancora in suo possesso.

Così ha segnalato l’episodio ai suoi colleghi. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato alla guida un operaio quarantenne di Favara. Quest’ultimo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di ricettazione.

Il favarese inoltre è stato multato per aver modificato la vettura. Al veicolo, infatti, era stata applicata una piastra sopra il telaio in modo da nascondere quello originale.

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