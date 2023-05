Filippo Romano è il nuovo prefetto di Agrigento. Cocciufa trasferita a Reggio Emilia

Filippo Romano è il nuovo prefetto di Agrigento. Prende il posto di Maria Rita Cocciufa, che dopo tre anni lascia la città dei Templi, ed è stata trasferita alla Prefettura di Reggio Emilia. La decisione dei trasferimenti, assieme ad alcune nomine di prefetti, è del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Filippo Romano ha cominciato la carriera prefettizia nel 2010 e ha ricoperto prestigiosi ruoli quali quello di Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina e vice prefetto di Siracusa. Il nuovo Prefetto ha anche “esperienze” in provincia di Agrigento essendo stato commissario straordinario dei comuni di Canicattì e Racalmuto. Era il 14 aprile del 2020 quando si insediava il prefetto Maria Rita Cocciufa, originaria di Lentini, nominata nel 2007 Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana e ufficiale Omri. Un prefetto che come i suoi predecessori è stata in prima linea nell’emergenza dei flussi migratori.