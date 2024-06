Sono complessivamente sette le imbarcazioni che venivano utilizzate come “taxi” del mare alla Scala dei Turchi di Realmonte, poste sotto sequestro dai militari della Guardia costiera di Porto Empedocle, con un’autentico blitz scattato ieri mattina via terra e via mare con una motovedetta.

I barchini con l’ausilio di più carri attrezzi sono stati traferiti in un deposito giudiziario. L’operazione si è resa necessaria per il ripristino della legalità. Nei giorni scorsi a sollecitare l’intervento della Capitaneria di porto era stata l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento.

I “taxi” del mare in maniera abusiva trasportavano pericolosamente i turisti fin sotto il costone di marna bianca. Le indagini vanno avanti. I militari adesso stanno cercando di identificare i proprietari delle imbarcazioni.