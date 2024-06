I conducenti di due auto sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 118, in territorio di Sant’Angelo Muxaro, lungo il tracciato che collega Cianciana con Raffadali. A scontrarsi un fuoristrada Mitsubishi Pajero e una Fiat Seicento. L’impatto è stato violento. I due automobilisti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati in ospedale. Non versano in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Muxaro si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.