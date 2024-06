Vacanza a Lampedusa per la conduttrice Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore, ha trascorso qualche giorno tra Lampedusa e Linosa, in compagnia del figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci, tra giri in barca, mare, tuffi, relax e buona cucina, ha postato sui social parte gli scatti più belli della vacanza sulle isole agrigentine.