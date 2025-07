Il titolare dell’impresa edile, un imprenditore sessantenne, e un operaio quarantasettenne, entrambi licatesi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per lesioni personali colpose. A farlo sono stati i carabinieri della Stazione di Licata dopo l’incidente sul lavoro della scorsa settimana in cui è rimasto gravemente ferito, un operaio sessantenne, mentre era impegnato nel cantiere allestito in un immobile. L’uomo è caduto dal ponteggio da un’altezza di oltre 4 metri. E’ stato soccorso e dopo un primo ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso trasferito in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ha riportato la frattura di più vertebre, fra cui due cervicali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp