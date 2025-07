Coinvolti in un incidente stradale hanno provato ad allontanarsi. I poliziotti della sezione Volanti, accorsi tempestivamente, dopo la segnalazione di una pattuglia dell’Esercito, in poco tempo hanno bloccato la vettura. Gli occupanti del mezzo improvvisamente si sono scagliati contro gli uomini in divisa. Un cinquantenne e un venticinquenne, padre e figlio, entrambi della provincia di Caltanissetta, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza, esistenza, violenza, oltraggio e lesioni a Pubblico ufficiale.

I due, domenica pomeriggio, hanno avuto un incidente lungo la statale 115 nei pressi della Valle dei Templi. Ad intervenire, sono stati i militari dell’Esercito, quelli dell’operazione “Strade sicure”. È nata una animata discussione. Ed è proprio a questo punto che è stato richiesto l’intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura. Un intervento non gradito da padre e figlio che si sono scagliati, prima a parole e poi fisicamente, contro i due poliziotti. Agenti che sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio che hanno diagnosticato loro ferite guaribili in pochi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp