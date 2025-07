Ha travolto una bicicletta e subito dopo l’urto, senza prestare soccorso, si è allontanata dalla zona. Il ciclista dopo un “volo” è rovinato a terra. Rimasto ferito in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale. L’incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo. I carabinieri della Stazione di Aragona, raccolta la segnalazione, hanno subito avviato le indagini e nel giro di poche ore hanno identificato e rintracciato la donna che era alla guida della Fiat Panda in fuga.

Si tratta di una impiegata ventinovenne di Agrigento, denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso. Il trentasettenne di Aragona, rimasto ferito, s’è recato da solo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutte le cure del caso, gli hanno medicato le ferite, giudicate guaribili in una settimana.

