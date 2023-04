Look classico al giuramento dei neo assessori, nessun tecnico e pace fatta con gli azzurri

Sono entrambi espressione politica e tutti e due hanno ricevuto la fiducia degli elettori essendo stati eletti consiglieri comunali nelle rispettive liste di appartenenza. Carmelo Cantone e Gerlando Piparo sono i neo assessori comunali. Quando si dice “le soddisfazioni della vita”. Ma non chiamateli “tecnici” perché i partiti questa volta ci hanno messo la faccia. Gerlando Piparo è espressione di Fratelli d’Italia, Carmelo Cantone, fino a ieri, era il capogruppo di Forza Italia. Ora si dimette per lasciare spazio al primo dei non eletti, Antonino Costantino Scinta (ex assessore che ritorna sotto una nuova veste). Lascia il consiglio comunale ma entra a far parte dell’esecutivo del sindaco Francesco Miccichè. Gerlando Piparo, 46 anni, imprenditore e con un passato da attaccante dell’Akragas, è cresciuto in periferia, in una famiglia abituata al lavoro e si presenta così: “Voglio continuare il mio impegno per la città senza fronzoli, sono abituato a svegliarmi presto la mattina e perseguire gli obiettivi con impegno. C’è tanto da fare soprattutto sul piano urbanistico”. E’ arrivato in Municipio con la sua auto. Elegantissimo con vestito blu e cravatta verde. Sale le scale parlando al telefono, perchè non smette mai di occuparsi della sua città. Poco dopo lo raggiunge in municipio un amico e i compagni di partito. E’ visibilmente emozionato fino al momento del giuramento. Si occuperà di urbanistica e sport. Gli viene fatta subito una domanda sulla gestione degli impianti sportivi. “È una nomina che ha un valore – ha dichiarato Piparo – e spero di esserne all’altezza e dare risposte concrete, metterò il massimo impegno anche per lo stadio Esseneto, senza più rinvii. Leggerò le carte per cercare di trovare una soluzione immediata”. A Carmelo Cantone, 67 anni, anche lui molto elegante e visibilmente emozionato, vengono affidate le deleghe alla polizia municipale, attività produttive (Suap) e rapporti con le imprese turistiche. Ad accompagnarlo ci sono i suoi figli. “Desidero ringraziare innanzitutto il Sindaco Franco Miccichè per avermi conferito il prestigioso incarico di Assessore della sua Giunta della quale da oggi mi onoro di farne parte – dice Cantone -. Grazie anche al mio partito, Forza Italia, nelle persone di Riccardo Gallo e del presidente provinciale, Margherita La Rocca Ruvolo, per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti. Un ultimo e sentito grazie agli amici che da sempre mi sono vicini ed alla mia famiglia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio in favore della città, soprattutto alla luce dei prossimi importanti accadimenti che ci vedranno protagonisti a livello nazionale ed internazionale”. Sorridente e visibilmente rilassato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè: “Volevo gente compente accanto a me, le forze politiche si sono unite tra di loro e Agrigento può contare su una giunta qualificata. Oggi viene suggellata, anche al Comune di Agrigento, l’alleanza politica presente nel governo regionale presieduto da Renato Schifani”. ha detto il capo dell’esecutivo. Daniela Catalano, coordinatrice cittadina FDI:

Soddisfazione per la nomina del neo assessore al Comune di Agrigento, Gelando Piparo, in quota Fratelli d’Italia.

Nell’esprimere le mie personali congratulazione ai neo nominati assessori Gerlando Piparo e Carmelo Cantone,manifesto soddisfazione per l’ingresso in giunta del nostro consigliere comunale,primo eletto nella lista di Fratelli d’Italia alle ultime amministrative, Gerlando Piparo.

Con la delega oggi conferitagli dal Primo Cittadino, l’assessore Piparo sarà il referente in Giunta per quanto concerne lo Sport ed i Lavori Pubblici,temi nei quali ha sempre dato prova di competenza e sana passione . A lui e alla Giunta tutta, i più sinceri auguri di buon lavoro nel superiore interesse della Città.