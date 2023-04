Fuga di notizie: chiesta condanna per tre ufficiali dei carabinieri

Il procuratore facente funzioni Salvatore Vella (nelle foto) e il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò hanno chiesto la condanna del comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, e di altri due ufficiali dell’Arma Augusto Petrocchi, responsabile della Compagnia di Licata, e del tenente Carmelo Caccetta, ex comandante del Nucleo operativo radiomobile della stessa Compagnia. La vicenda è quella relativa alla presunta fuga di notizie nell’ambito dell’inchiesta sul luogotenente Gianfranco Antonuccio, in servizio alla Compagnia di Licata, arrestato con l’accusa di avere chiesto tangenti in cambio di favori e coperture.

Un anno e sei mesi è la proposta di pena per il colonnello Stingo, accusato pure di calunnia ai danni di Antonello Parasaliti, comandante del Ros di Palermo; 8 mesi per il capitano Petrocchi e 2 mesi e 20 giorni per il tenente Caccetta. Le pene proposte sono ridotte di un terzo per effetto del rito abbreviato. I legali di Stingo, Petrocchi e Caccetta, gli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante e Santo Lucia, illustreranno le loro arringhe il 17 e il 24 maggio, poi sarà emessa la sentenza.