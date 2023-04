Boom di presenze turistiche alla Valle dei Templi

La nomina di Capitale italiana della Cultura 2025 ha iniziato a fare già da richiamo. La Valle dei Templi nella giornata del 25 aprile è stata presa letteralmente d’assalto dai visitatori. Turisti italiani e stranieri. Ma anche molti agrigentini hanno approfittato dell’ingresso gratuito nei siti archeologici in occasione dell’anniversario della Liberazione, così come disposto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. Al varco di Giunone si sono registrate lunghe file per entrare. Purtroppo ancora una volta la via Panoramica dei Templi, si è trasformata in una “giungla”, con le auto lasciate un po’ ovunque.