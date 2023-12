La polizia belga ha arrestato un ventenne nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Salvatore Russo, il 45enne di Raffadali che è stato investito da un’autovettura nel parcheggio del centro commerciale “Cora” a La Louvière, in Belgio, nel tardo pomeriggio di giovedì. E’ accusato di omicidio colposo e tentata fuga.

Come riportano diverse testate di informazione locali, il giovane fermato, di nazionalità belga, che è fuggito dopo l’impatto, si sarebbe costituito alla polizia ed è stato successivamente rilasciato. Le indagini sono ancora in corso per stabilire se i due si conoscessero o meno.

La versione dell’indagato è che Russo lo avrebbe aggredito e poi lo avrebbe inseguito finché questo non è riuscito a rifugiarsi all’interno dell’auto. Russo sarebbe poi salito sul cofano dell’auto del ventenne. I media locali sono riusciti a intervistare l’avvocato che difende il giovane che ha così fornito la sua versione dei fatti.