Nessuna rete sul campo neutro del “Macrì” di Locri dove l’ incontro tra il San Luca e l’ Akragas finisce con uno 0-0. Nella partita valida per la 17^ di campionato di serie D, Coppa schiera i suoi con un 4-3-2-1: Busà in porta, Di Stefano, Rechichi, Pantano e Petrucci in difesa, Perez, Garufo e Sanseverino a centrocampo, Di Mauro e Llama a supporto di Leuca. In un incontro equilibrato in cui i calabresi hanno alcune occasioni per sfiorare il vantaggio, l’ Akragas si vede soprattutto nell’ ultimo quarto d’ora del secondo tempo. Un pareggio per i biancazzurri che porta l’ Akragas a 21 punti in attesa della prossima di campionato che domenica prossima,17 dicembre alle 14.30, vede l’ Esseneto ospitare il Siracusa che con 37 punti è al secondo posto dopo il Trapani (41pt). Per Coppa i suoi avrebbero potuto portare a casa la partita se ci avessero creduto come negli ultimi quindici minuti. “È un punto importante preso fuori casa – ha commentato il tecnico a fine partita – non è una squadra morta come si può pensare, – ha aggiunto- sembra quasi risorta, sapevamo che sarebbe stato un incontro duro e credo che altre squadre con il San Luca potrebbero perderci”.

SAN LUCA: Mittica; Calderone, Pezzati, Fiumara, Pino, Mazzone, Diarra, Giampaolo, Romero; Ficara, Pipicella. A disp.: Gonzalez, Murdaca, Marte, S. Gatto, Balde, Cataldo, Liepa, Diallo, Boulegh. All. Mancini.

AKRAGAS (4-3-2-1): Busà; Di Stefano, Rechichi, Pantano, Petrucci; Perez, Garufo, Sanseverino, Di Mauro, Llama; Leuca. A disp.: Governali, Rossi, Inzerillo, Sinatra, Puglisi, Liga, Marrale, Grillo, Trombino. All. Coppa.

ARBITRO: Nencioli di Prato (Iuliano-Spizuoco).