Il Gup del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, ha assolto due vigili urbani del Comune di Lampedusa dal reato di falso ideologico. Agli stessi veniva contestato di avere attestato falsamente la demolizione di alcune opere abusive che invece non sarebbero state rimosse. Il giudice, accogliendo la tesi del loro difensore, l’avvocato Maria Caponnetto, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati perchè non hanno dichiarato il falso.