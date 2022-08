L’Omceo di Agrigento a fianco della famiglia di Angelo Graceffa

Aveva appena 39 anni, una vita e una lunga carriera innanzi a sé ma per Angelo Graceffa, e la sua compagna, Sofia Giummo, la vita si è fermata all’improvviso, in una calda giornata di agosto, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SS115, in contrada Piana, poco distante dall’ingresso nella città di Sciacca. “È inaudito quanto accaduto – commenta Santo Pitruzzella, presidente dell’Omceo di Agrigento – Il Consiglio dell’Ordine si stringe attorno alle famiglie di Angelo Graceffa, affermato medico ortopedico di Aragona e in servizio all’ospedale di Enna, e di Sofia Giummo. Siamo vicini ai loro familiari, a quanti li hanno conosciuti e apprezzati nella loro breve vita”.