Ferragosto: gli appuntamenti di “Destinazione Agrigento”

Ci si appresta a vivere il ferragosto. A San Leone in piazza Giglia stasera, 𝟭𝟯 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, con inizio dalle 21,30 spettacolo degli artisti di Sicilia Cabaret a scatenare le risate con i loro sketch. Sul palco Matranga e Minafò (nella foto), I 4 Gusti, Dalila Pace, Antonio Balistreri, Ciccio Librera “Batman”, Riccardo Pace, Claudione e Saw.

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟰 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 con inizio alle 22,30 sarà il momento di “Ferragosto all’Italiana with Pablo” con regina della serata Orietta Berti. In consolle Pablo Dj, Antoim Lam, Roberto Marcolo, Marco Pintavalle, la voce di Chiara Figus. Ospite della serata Alisia che presenterà il suo singolo “No te quiero mas”.Gli spettacoli che si terranno in piazza Giglia saranno gratuiti, accessibili a tutti e garantiranno momenti di spensieratezza e divertimento. Stasera 13 agosto seconda serata al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio con Subsonica, Andy Bluvertigo, The Tangram e Claxy.Per il giorno di Ferragosto, invece, appuntamento al Tempio di Giunone con “Il Sud che suona”, spettacolo di musica etnica popolare a cura della Grande Sud Orchestra. Ieri momenti di animazione e intrattenimento in via Atenea, che hanno attirato il pubblico con sketch divertenti e con l’ormai consueto appuntamento col Mito in piazza San Giuseppe realizzato dal videomapping “Palingenesis”.