Sindaco e assessore competente assenti al Question Time. La consigliera comunale contesta le risposte dell’amministrazione a oltre due mesi dal nubifragio del 19 settembre. Individuati 70 siti critici, ma non è stato illustrato un cronoprogramma degli interventi.

A oltre due mesi dal nubifragio che il 19 settembre scorso paralizzò il traffico e provocò allagamenti in diverse zone di Agrigento, resta aperta la questione della manutenzione delle caditoie e della prevenzione del rischio idrogeologico.

A riportare il tema in Consiglio comunale è stata Valentina Cirino, attraverso un’interrogazione discussa durante il Question Time di oggi, 27 novembre. A far discutere sono tanto il contenuto delle risposte quanto l’assenza in aula del sindaco Michele Sodano e della vicesindaca Mariuccia Miccichè, titolare della delega alle manutenzioni.

«Desidero ringraziare gli assessori presenti in aula che, pur privi delle deleghe specifiche, hanno mostrato grande disponibilità e garbo istituzionale facendosi carico di leggere la risposta. Tuttavia – afferma Cirino – non posso non evidenziare l’assenza sia del sindaco sia dell’assessore al ramo Mariuccia Miccichè, la quale si è limitata a inviare una letterina da far leggere ai colleghi di giunta».

Gli interventi della precedente amministrazione

Nel merito, secondo la consigliera, la risposta dell’amministrazione non avrebbe chiarito quali provvedimenti siano stati adottati dopo l’emergenza di settembre.

La relazione avrebbe richiamato il precedente appalto per la pulizia di tombini e caditoie, avviato nel 2025 e concluso nel luglio 2026, oltre agli interventi su viale Cannatello e viale Le Dune, ereditati dalla precedente amministrazione.

«Ad oggi, non è stata illustrata alcuna programmazione straordinaria per l’intero perimetro urbano», denuncia Cirino.

Settanta siti critici, ma senza un calendario degli interventi

Dalla risposta dell’amministrazione emerge, secondo quanto riferito dalla consigliera, l’esistenza di una mappatura di 70 siti critici. Non sarebbero stati però indicati nel dettaglio i punti maggiormente esposti al rischio allagamenti, né un cronoprogramma operativo o l’attivazione di presidi fissi in caso di precipitazioni abbondanti.

Cirino contesta anche il metodo adottato dalla giunta Sodano, sostenendo che il ricorso a risposte scritte, affidate ad assessori privi delle deleghe specifiche, finisca per svuotare di significato il confronto consiliare.

«La sicurezza della nostra comunità non può essere affidata alla speranza che non piova. Occorrono presenza politica diretta, trasparenza e azioni sul campo non più rinviabili, superando una gestione burocratica basata su relazioni lette per procura».

Resta dunque da chiarire quali interventi l’amministrazione Sodano intenda programmare per mettere in sicurezza le zone più vulnerabili della città e, soprattutto, con quali risorse e in quali tempi.

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