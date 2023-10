Trasferta per l’Akragas di mister Coppa che, domani mercoledì 1 novembre, incontra il Locri nell’ undicesima giornata di campionato di serie D girone I. “Si tratta di una squadra organizzata e di un campo difficile – spiega il ds Peppe Cammarata – bisogna andare in Calabria con tanta umiltà e concentrazione. Sarà sicuramente una partita combattuta come quella contro il Canicattì”. L’ Akragas, come ha ricordato lo stesso Cammarata è una squadra di esordienti che nonostante tutto si impegna e lotta. “Stiamo cercando di fare più punti possibile per poter raggiungere una salvezza sicura, così come le altre società. E’questo il nostro obiettivo. Una volta raggiunta la salvezza allora potremo parlare di altro, è inutile fare voli pindarici e mettere sotto pressione la squadra“– aggiunge il ds. Per quanto riguarda la situazione assenti, Leuca dovrebbe essere in campo mercoledì, mentre Morimoto ancora alle prese con intoppi burocratici dovrebbe rientrare la prossima settimana dal Giappone. In forse la presenza di Grillo che domenica ha avuto un risentimento al flessore destro. “Sottoporremo il giocatore ad esami strumentali – spiega Cammarata – ci auguriamo che diano esito buono, altrimenti dovremo fare a meno di lui”. E a proposito di infortuni l’Akragas, in questo inizio di campionato ha dovuto fare a meno di diversi giocatori. “Il terreno di gioco – conclude Cammarata – è in pessime condizioni, ci penalizza e spesso è stato causa degli infortuni che i nostri giocatori hanno subito”.