Questore convoca la Stampa in merito alle risse durante la movida Agrigentina

Questa mattina, presso la Sala San Michele della Questura, si è svolta una conferenza stampa presieduta dal Questore per discutere la situazione della movida ad Agrigento. L’attenzione verso questo fenomeno notturno è alta, poiché negli ultimi fine settimana si sono verificate alcune risse preoccupanti.

Gli investigatori hanno dedicato sforzi considerevoli per individuare i responsabili di queste risse e capire le dinamiche che ne sono state alla base. Nel frattempo, nel corso del weekend, si è verificata un’ennesima rissa tra due gruppi di persone in via Venezia, nel cuore di Cammarata. Il risultato di questo alterco è stato un individuo ferito, un trentaseienne di origine rumena.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, dove i medici hanno diagnosticato vari traumi sparsi sul suo corpo. Tuttavia, è importante sottolineare che la sua vita non è in pericolo.

Secondo quanto emerso inizialmente dalle indagini, sembra che la rissa sia stata scatenata da un alterco tra due individui di nazionalità rumena, con il coinvolgimento successivo di altri partecipanti. Nel frattempo, un altro grave episodio è avvenuto in piazza Dante, nel cuore di Canicatti, dove un gruppo di giovani si è scontrato in una violenta rissa. Le ragioni di questo conflitto rimangono al momento sconosciute.

Durante l’incidente, i giovani si sono affrontati utilizzando calci, pugni e persino transenne, e alcuni presenti hanno documentato questi momenti di violenza tramite video. Questi video sono stati condivisi su piattaforme social e rapidamente sono diventati virali, suscitando preoccupazione e richiedendo un’azione mirata per affrontare il problema della movida agrigentina.