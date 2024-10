Ricercato, si era reso irreperibile da mesi, facendo perdere le proprie tracce. E’ stato localizzato e rintracciato, l’altro giorno, da polizia e carabinieri a Palermo, di rientro dal suo Paese. Al 38enne Nizzar Harrabi, nato in Libia, ma cittadino tunisino coinvolto in due inchieste antidroga, gli è stato notificato l’aggravamento della misura cautelare dalla presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma all’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo.

