Ignoti hanno incendiato carta, cartoni e materiali in nylon che erano a bordo di un furgone, di proprietà di una ditta edile, posteggiato in via Luigi Capuana a Favara. A denunciare quello che ha tutte le caratteristiche di un attentato incendiario è stato il legale rappresentante dell’azienda.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Tenenza cittadina. Le fiamme sono state spente da alcuni residenti della zona che accortisi di quanto stava avvenendo si sono subito precipitati in strada.

