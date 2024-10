Danneggiata la Vespa Piaggio di proprietà di un pensionato settantenne, ma di fatto, in uso al nipote diciottenne studente. E’ accaduto, l’altra sera, in via Segni a Sciacca. Le fiamme hanno avvolto il mezzo a due ruote, che si trovava parcheggiato a pochi passi dall’abitazione del giovane.

La Procura ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Il danno non è stato quantificato ma comunque, non coperto da assicurazione. I vigili del fuoco del distaccamento saccense, subito accorsi, hanno spento le fiamme.

Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Nel corso del sopralluogo pompieri e militari dell’Arma, hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, così da ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Sono in corso indagini.

