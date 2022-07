L’obbligatorietà della metodologia BIM negli appalti pubblici, seminario ad Agrigento

Venerdì 8 luglio scorso, nella Sala Convegni dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento, si è svolto un seminario a cui hanno preso parte molti referenti dei comuni della provincia con i loro capi degli uffici tecnici, nonché circa 400 iscritti all’Albo della provincia. Il Consiglio dell’Ordine, presieduto da Achille Furioso, nell’ambito della formazione obbligatoria ed anche per sensibilizzare i vari soggetti attivi nell’ambito dei lavori pubblici, ha organizzato l’evento. Ha aperto il seminario il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, che ha portato i saluti di tutto il Consiglio, ringraziato gli esperti relatori e One Team, che ha co-organizzato l’evento, gli autorevoli referenti di associazioni ed Enti Locali, nonché le Commissioni Formazione e Transizione al BIM dell’Ordine. È seguita l’introduzione da parte del Consigliere Segretario, Jennifer D’Anna, che ha moderato l’evento. Giuseppe Bellia e Vittorio Nocera, Vice Presidenti Commissione Transizione al BIM, hanno introdotto la tematica trattata dal punto di vista della libera professione. Molto apprezzati gli interventi specifici dei relatori di levatura nazionale ed internazionale: Anna Moreno, Presidente di IBIMI building SMART, “BIM e Pubblica Amministrazione tra opportunità e criticità: il ruolo di IBIMI building SMART nella diffusione e nello sviluppo di nuove competenze”. Davide Di Franco, BIM Business Manager, One Team: “Gli obblighi normativi BIM e come una Pubblica Amministrazione può adempiere all’obbligatorietà”. Raimondo D’Alessandro, “Project Engineering, Delta Engineering: “Le commesse BIM nel settore Infrastrutturale: Esempi pratici”. Daniela Guarneri, CEO Revive: “Il BIM per il recupero del parco immobiliare esistente Il Progetto-pilota Valderice”. Molto vivace ed apprezzata è stata la tavola rotonda conclusiva che ha visto coinvolti i tanti presenti in sala, i referenti delle associazioni, dei Sindaci e degli Enti Locali, oltre che Elvira Restivo, Presidente Consulta Ingegneri Sicilia, Riccardo Perego, CEO di One Team. Il presidente Furioso, delegato dall’Architetto, Salvatore Lizzio, Dirigente Generale DRT Regione Siciliana, ha portato i saluti del Dipartimento e ribadito la necessità di sensibilizzare le PP.AA. ed i professionisti sull’urgenza di adeguarsi alla nuova metodologia BIM che costituisce una vera e propria rivoluzione nel mondo degli appalti. Il vigente quadro normativo obbliga gli enti appaltanti, le Imprese ed i Professionisti a dotarsi di adeguate attrezzature hardware e software idonee a gestire la nuova metodologia BIM. Per far ciò le PP.AA. dovranno senza indugio formare alcuni dipendenti, altrimenti dal 2023 non potranno gestire opere di importo superiore alla soglia comunitaria (€. 5.350.000,00). Il sondaggio di gradimento del seminario somministrato alla fine ha avuto apprezzamenti lusinghieri per gli organizzatori.