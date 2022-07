Esce “Freedom” – Stop All Wars, il nuovo video musicale di Salvo D’Addeo

Domenica 10 luglio prossimo, in occasione dell’anniversario dello Sbarco alleato a Licata, esce su YouTube il video musicale dell’artista licatese Salvo D’Addeo del brano intitolato “Freedom”, già colonna sonora del film U Scrusciu Du Mari scritto e diretto dallo stesso Salvo D’Addeo, girato dal videomaker Angelo Carusotto. Il video, al quale partecipa anche il chitarrista agrigentino Francesco Nicolosi, è stato girato simbolicamente all’interno dei cunicoli che sono stati rifugio antiaereo per molti licatesi durante la seconda guerra mondiale e la data del 10 Luglio è stata scelta come simbolo dello Stop alla guerra, essendo l’anniversario dello sbarco alleato del 1943 che diede inizio alla fine della seconda guerra mondiale. Una ipotetica bambina scappa dalle bombe e si rifugia dentro ai cunicoli dove incontra la musica, sorridente, che gli indica la strada dell’uscita verso un mondo senza bombe. STOP ALL WARS, fermiamo tutte le guerre.