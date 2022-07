Costa del Mito, a San Leone presentazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio

I sapori della Costa del Mito sono stati protagonisti giovedì sera, 7 luglio, all’Hotel Costazzurra Museum & Spa di San Leone, ad Agrigento, dell’evento organizzato dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi per celebrare la prestigiosa vittoria del “Fileno” Grillo di CVA al Concours Mondial de Bruxelles 2022. Durante la serata sono intervenuti l’amministratore del Distretto Turistico, Fabrizio La Gaipa, il presidente di CVA, Giovanni Greco, enologi ed esperti del settore. Tra i prodotti presentati il pomodoro “buttiglieddru” di Licata, le alici di Sciacca, il pane di Castelvetrano, il tagano di Aragona, i biscotti ricci di mandorla di Palma di Montechiaro e altre eccellenze capaci di imporsi per qualità sui mercati nazionali e internazionali e di trionfare nei concorsi con la loro indiscutibile identità territoriale. Presenti anche numerosi amministratori delle località turistiche della Costa del Mito, editori e giornalisti di settore. “Siamo al fianco dei produttori della Costa del Mito – ha dichiarato l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa -, che costituiscono una parte significativa dell’offerta del territorio. I riconoscimenti internazionali servono a incoraggiare chi con impegno da anni si spende per raggiungere degli obiettivi ed è con queste forze e queste eccellenze che possiamo insieme tessere e rafforzare una rete di imprese e enti locali capace di generare sviluppo in questa parte della Sicilia, sempre più apprezzata da un turismo slow e di qualità”.