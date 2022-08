Lo stato di abbandono e di pericolosità della via Caduti del Marzabotto

Gli automobilisti sono infuriati e puntano il dito su una strada davvero pericolosa: via Caduti di Marzabotto, ad Agrigento. La segnalazione giunge in redazione da parte di chi percorre spesso quel tratto di strada dove l’erba esplode in ogni dove e la manutenzione tarda a muoversi anzi non parte nemmeno. La viabilità, tra le altre cose, purtroppo, soffre molto la mancanza di un efficace piano di taglio dell’erba lungo i cigli delle strade.

Un tratto che viene quotidianamente percorso oltre che da centinaia di agrigentini, anche da tutti coloro che – provenienti dai paesi dell’hinterland – si recano al centro commerciale di Villaseta, ma soprattutto viene utilizzato dai vigili del fuoco del comando provinciale che ha sede a pochi chilometri di distanza.