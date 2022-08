Un diciannovenne camastrese è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto, sabato sera, sulla statale 410bis per Camastra, all’altezza del bivio per Agrigento. A scontrarsi uno scooter su cui viaggiava il giovane, e un’autovettura con a bordo una coppia di anziani di Naro. Ad avere la peggio il centauro, trasportato con un’ambulanza del 118 in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Naro per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.