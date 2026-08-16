Una piccola disavventura si è conclusa nel migliore dei modi per un cittadino di Realmonte, il cui gommone aveva preso il largo accidentalmente, allontanandosi dalla costa senza che il proprietario potesse intervenire.

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli uomini della Capitaneria di Porto, il mezzo è stato individuato e recuperato nelle acque di Sciacca. In particolare, il sottufficiale Marcello Modica in servizio presso l’ ufficio circondariale marittimo di Sciacca, si è distinto per l’efficienza con cui ha rintracciato il proprietario e ha provveduto alla riconsegna del gommone, suscitando lo stupore e il sollievo del titolare, incredulo di fronte alla rapidità dell’operazione.

Con l’occasione l’amministrazione comunale, ed in particolare il sindaco Alessandro Mallia, rivolge un sentito ringraziamento al comandante del compartimento marittimo di Porto Empedocle, per la costante guida e il coordinamento delle attività di vigilanza e soccorso che garantiscono sicurezza e tutela lungo tutto il litorale.

Una storia a lieto fine che conferma, ancora una volta, l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Capitaneria di Porto, sempre impegnati nella protezione dei nostri mari e nella sicurezza dei cittadini.

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