Lo scontro tra auto e moto ape: giovane ferito trasferito a Palermo

Si sono aggravate le condizioni del trentacinquenne licatese rimasto ferito, ieri mattina, nell’incidente stradale che si è verificato in via Gela a Licata. Il giovane dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta è stato trasferito al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo. Ha riportato fratture ed un ematoma cerebrale. In seguito al violento scontro tra un’Audi Q5 ed una moto ape, sono rimasti feriti i due occupanti del mezzo a tre ruote, padre e figlio.

I soccorritori del 118 si sono resi subito conto della gravità delle condizioni del più giovane dei due, ed hanno chiesto l’intervento dell’elicottero del 118. Dopo pochi minuti il velivolo è atterrato in via Gela. Il ferito è stato immobilizzato, sistemato sull’elicottero e trasferito al “Sant’Elia”. Il padre invece è stato portato al “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. i poliziotti del Commissariato cittadino, guidati dal vice questore Cesare Castelli, hanno effettuato i rilievi.