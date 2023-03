Ladri svuotano i distributori automatici della via Atenea

Tornano a colpire i ladri dei distributori automatici di bibite, caffè e snack nel centro di Agrigento. Pare che, complessivamente, abbiano portato via circa 1.000 euro. Due quelli ad essere stati danneggiati e razziati nella centralissima via Atenea. Ad agire, sempre a quanto pare, sarebbero stati alcuni malviventi “armati” di una tronchese tagliabulloni.

Proprio con questo attrezzo che i criminali hanno scassinato le macchinette per arraffare il denaro contenuto nelle cassette. Tutto è accaduto, nella notte fra venerdì e sabato, nelle ore successive alla Fiaccolata dell’Amicizia per il Mandorlo in Fiore. Non sarà semplice, questo appare scontato, riuscire ad identificare i balordi che rischiano, naturalmente, una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Le forze dell’ordine, inevitabilmente, ci stanno provando. L’area in questione, pare, sia “coperta” di sistemi di videosorveglianza. Filmati che potrebbero – ma non c’è nessuna certezza categorica al riguardo – facilitare l’attività investigativa per identificare gli autori dei furti.

Nel mese scorso in una notte furono sei l distributori danneggiati, verosimilmente, a colpi di mazza, nelle vie Pirandello, Callicratide, Dante e Manzoni.