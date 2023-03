Akragas, con Castellammare è pareggio

Pareggio che ha il sapore di un’autentica beffa per l’Akragas sul campo del Castellammare del Golfo. La partita termina 1-1, con i gol di Caccetta al 33esimo del primo tempo e di Caronia su rigore al 92esimo.

La squadra di mister Nicolò Terranova, dopo aver dominato i primi 45 minuti, ha subito il pari nell’unica occasione dei padroni di casa. L’Akragas ha pagato a caro prezzo l’unico errore della partita, subendo un contropiede chirurgico dei padroni di casa che approfittano di una punizione gestita male dagli ospiti dalle parti del portiere Grimaudo. Malik si è presentato a tu per tu con Elezaj che lo ha steso: rigore e doppio giallo per il portiere akragantino. Poi l’ex Carioto non ha fallito il penalty, spiazzando Sansone.

Il primo tempo è stato un predominio dell’Akragas che ha più volte sfiorato il gol del vantaggio con Cipolla, Semenzin e Barrera. Il centrocampista Garufo ha pure colpito la traversa direttamente su calcio d’angolo. Il gol è arrivato al minuto 33 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bruno: il timido rinvio della difesa di casa è preda di Caccietta che piazza il colpo e supera Grimaudo. Trovato il vantaggio, l’Akragas continua ad attaccare e crea ancora pericoli alla porta del Castellammare.

Anche il secondo tempo inizia nel segno del Gigante ma il raddoppio non arriva.

Il Castellammare esce fuori alla distanza, alza il baricentro e inizia a creare apprensione alla difesa dell’Akragas che comunque non corre mai seri pericoli. Poi al 90esimo, una disattenzione collettiva costa la vittoria e il match finisce 1-1.