Lo chef Giuseppe Raciti protagonista della cena evento: “E uscimmo a riveder le stelle”

Il suggestivo sguardo sullo Stretto di Messina farà da cornice all’esclusivo evento “E uscimmo a riveder le stelle” promosso e organizzato a Messina da Vittoria House of Charme, residenza storica nel cuore della città, che grazie all’atmosfera ricercata dei suoi ambienti interni ed esterni si presta perfettamente ad ospitare eventi di prestigio. Martedì 5 luglio, a partire dalle ore 19.30, la sontuosa Villa della famiglia Rodriguez risalente agli anni ’20 ospiterà la cena sotto le stelle con uno degli chef stellati siciliani più amati. Il grande protagonista della serata sarà lo chef Giuseppe Raciti, 1 stella Michelin del Ristorante Zash di Riposto (CT) che ha colto con grande entusiasmo la possibilità di esprimersi con la sua cucina nella vicina città dello Stretto.

“Siamo al contempo onorati e orgogliosi di avere avuto l’opportunità di ridare vita ad un piccolo frammento della storia di questa città – ha affermato Ludovica Rodriguez, discendente dell’omonima famiglia – e speriamo sinceramente di poter entrare a far parte dei ricordi di ognuno dei nostri ospiti, rendendo i loro momenti unici ed indimenticabili”.

Immersi nell’ambiente elegante e raffinato di Vittoria House of Charme, i commensali, ospiti della serata, prenderanno parte alla cena degustazione che si aprirà con un aperitivo al tramonto nella terrazza panoramica, da cui ammirare con sguardo privilegiato la bellezza della Madonnina del Porto. Da qui, respirando tutta la magia dello Stretto di Messina, sorseggiando un calice di bollicine, prenderà il via la serata e si potrà toccare con mano l’eccellente proposta gastronomica dello chef stellato che per l’occasione ha studiato un menù dei suoi grandi classici. Si inizierà dall’aperitivo con Gamberi in tempura alle erbe, l’Iris salata al pistacchio, la Focaccina al pomodorino datterino e origano e il Cannolo mortadella e semi di sesamo. La serata proseguirà ai tavoli, nel giardino sotto le stelle, dove lo chef si presenterà ai commensali con due antipasti, l’elegante “Crudo di gambero rosso, pomodoro, fragola, yogurt di bufala e basilico” e l’iconico “Uovo poche’ croccante con composta di gelsi e provola dolce”, uno dei piatti più conosciuti e apprezzati dello chef stellato catanese. Seguiranno i “Tortelli di pasta fresca all’uovo con caciocavallo, amarena e tartufo” e il “Maialino cotto a bassa temperatura con salsa teriaki, melanzana e pompelmo”. Il pane che accompagnerà i piatti sarà del bakery chef messinese Francesco Arena, uno dei mastri fornai più bravi d’Italia che ha conquistato il massimo riconoscimento dei Tre Pani nella Guida del Gambero Rosso. Di grande prestigio sono anche le cantine siciliane partner dell’iniziativa che con i loro vini accompagneranno il menù degustazione: Tenuta Enza La Fauci, Casematte, Cottanera e Avide. Presente anche l’azienda Fontalba, fiore all’occhiello della città, dalle cui sorgenti sgorga una delle più antiche acque oligominerali siciliane dal gusto raffinato e accattivante.

Con il dessert “Babà pistacchio, mango, cocco e lime” e le “Coccole finali”, golosi assaggi di piccola pasticceria dello chef Raciti, si concluderà la serata stellata che sarà allietata dalla musica.

Con i suoi eleganti saloni che riportano alle sognanti atmosfere dei tempi passati, con la terrazza panoramica con vista sullo Stretto, con il suo giardino immerso nel verde che si trasformerà in un vero e proprio ristorante sotto le stelle, Vittoria House of Charme, sarà la cornice perfetta per ospitare l’importante evento che la città di Messina saprà certamente apprezzare. Tanta è la voglia di ritornare a vivere un periodo di splendore, dopo lo stop ai grandi eventi causato dal periodo pandemico che abbiamo vissuto. L’appuntamento è per martedì 5 luglio 2022 a partire dalle 19.30 al Vittoria House of Charme, in Piazza Vittoria 7, a Messina.