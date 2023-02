Living Lab: a Cammarata in anteprima internazionale presentazione prodotti realta’ aumentata e virtuale

Presentazione in anteprima prodotti in realtà virtuale e aumentata al teatro comunale di Cammarata.

Oculus, mostre olografiche, virtual room, ricostruzioni architettoniche, renderanno universalmente fruibili alcuni tra i siti UNESCO più suggestivi dell’itinerario arabo normanno di Palermo.

I prodotti, progettati grazie al meticoloso lavoro realizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, saranno presentati e testati in anteprima, nel corso dell’incontro che si terrà giovedì 23 febbraio dalle 10.30 alle 12.30, al teatro comunale di Cammarata (Agrigento), in via Caduti della Guerra, preceduto dai saluti di Giuseppe Mangiapane, Sindaco di Cammarata e moderato da Angelo Palamenghi, Direttore GAL Sicani, nell’ambito del progetto “iHeritage: ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage”, al quale parteciperanno anche Lucio Tambuzzo ideatore del progetto iHeritage, Emanuele Messina, ricercatore iHERITAGE e Rossella Corrao, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

In particolare, saranno presentate quattro tipologie di prodotti innovativi: Oculus, cardboard, una mostra olografica (che si terrà a Venezia in concomitanza con la prossima Biennale di Architettura) e la virtual room attraverso i quali saranno resi virtualmente fruibili i complessi di San Giovanni degli Eremiti, Cuba, Zisa, Cappella Palatina, le cattedrali di Palermo, Cefalù e Monreale, Castello di Maredolce e Ponte dell’Ammiraglio, ma non solo. Grazie alle tecnologie più avanzate, si potranno ammirare anche alcuni oggetti d’arte di pregio, come la corona di Costanza d’Aragona e i cofanetti d’avorio, custoditi tra i tesori della Cattedrale e della Cappella Palatina di Palermo.

“I ricercatori dell’ateneo palermitano – dice Rossella Corrao – hanno contribuito al progetto iHERITAGE tramite lo sviluppo prodotti in realtà aumentata e virtuale (AR/VR) basati sul rilievo, modellazione e restituzione digitale di alcuni edifici e manufatti normanni per incrementare l’accessibilità al sito UNESCO della Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. A queste attività hanno preso parte i ricercatori dell’Università di Palermo, proff. Francesco Di Paola, Vincenza Garofalo, Marco La Cascia, Mauro Lo Brutto, Calogero Vinci, Rossella Corrao, i borsisti appositamente reclutati, dott. Yuri Alogna, Marco Geraci, Kevin Aaron Castro Morales è l’arch. Francesco Ferla che, appositamente reclutato su fondi del progetto IHERITAGE da parte del Dipartimento di Architettura, ha significativamente contribuito allo sviluppo dei prodotti previsti dal progetto”.

Nel corso dell’incontro sarà presentata anche l’attività di ricerca in corso relativa alla creazione di sistemi di realtà aumentata (AR) per potenziare il marketing dei prodotti enogastronomici legati alla Dieta mediterranea. In particolare, verrà illustrata la fruizione di contenuti video aggiuntivi realizzati per i prodotti a base di peperoncino per testare il loro impiego nel marketing innovativo e potenziare le relazioni fra impresa e clienti.

“Siamo entusiasti di partecipare attivamente – dice Giuseppe Mangiapane, Sindaco di Cammarata – alla fase di presentazione e testing dei prodotti innovativi di iHERITAGE nel nostro Comune, nella consapevolezza che si tratta di strumenti innovativi fondamentali e che saranno determinanti per la comunicazione del territorio nel futuro”.

“Dopo mesi di lavoro di ricercatori ed esperti di grafica digitale e ricostruzioni virtuali di Italia, Egitto, Giordania, Spagna e Portogallo – dice Lucio Tambuzzo – siamo davvero felici di presentare a Cammarata, in anteprima internazionale, alcuni dei prodotti che il progetto iHERITAGE sta realizzando e che saranno testati nel corso della presentazione. In particolare, vedremo con oculus i siti UNESCO dell’itinerario arabo normanno come mai visti prima, grazie al meticoloso lavoro realizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, coordinati dalla Prof. Rossella Corrao e le applicazioni di realtà aumentata per la promozione dei prodotti enogastronomici tradizionali, create da Emanuele Messina per conto di Circuito Castelli e Borghi Medioevali”.

“E’ un importante momento – dice Angelo Palamenghi, Direttore Gal Sicani – per il territorio del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, attualmente impegnato nel lancio del Sicani Rural Lab, il primo living lab del comprensorio. Il programma dei living lab di iHERITAGE rappresenta per noi un’opportunità di entrare in una rete internazionale che riteniamo fondamentale”.

Di seguito il programma:

Modera i lavori Angelo Palamenghi.

– Giuseppe Mangiapane, Sindaco di Cammarata: saluti istituzionali di benvenuto

– Angelo Palamenghi, Direttore GAL Sicani: introduzione e apertura dei lavori

– Lucio Tambuzzo, ideatore e direttore artistico di iHERITAGE, Circuito Castelli e Borghi Medioevali, partner di progetto: il progetto iHERITAGE e i prodotti di realtà aumentata e virtuale in fase di realizzazione nei paesi partner

– Emanuele Messina, ricercatore iHERITAGE, Circuito Castelli e Borghi Medioevali, partner di progetto: la realtà aumentata applicata al marketing delle produzioni enogastronomiche tradizionali

– Rossella Corrao, Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo: la realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione dei siti UNESCO dell’Itinerario arabo normanno

– Dimostrazioni e testing dei prodotti di realtà aumentata e virtuale sviluppati da Circuito Castelli e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo

– Dibattito