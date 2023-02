Musicoterapia e autismo, ecco il nuovo progetto del Centro Studi e Ricerche

Perfezionare musicoterapeuti qualificati nell’ambito del disturbo dello spettro autistico. È questo l’obiettivo del Centro Studi e Ricerche in Musicoterapia “Notevoli Note” che, da anni, lavora con pazienti, anche giovanissimi, affetti da sindrome del disturbo dello spettro autistico, utilizzando appunto la musica come strumento terapeutico.“Partiamo da un principio – spiega Pinella Sciacca, presidente del Centro – la musica fornisce una stimolazione multisensoriale rispondendo contemporaneamente a molteplici esigenze di sviluppo. I nostri interventi, infatti, si concentrano sul funzionamento sociale, comunicativo, motorio, sensoriale, cognitivo in bambini e adulti con disturbo dello spettro autistico”.La musica, quindi, interviene su sviluppo e cognitività, parola e linguaggio ed è anche altamente motivante e coinvolgente riuscendo a raggiungere la sensorialità e consentendo la riduzione dei comportamenti negativi e auto-stimolatori.

Per questo però è necessaria un’opportuna formazione di perfezionamento: il Centro Studi e Ricerche in Musicoterapia “Notevoli Note” oltre ad avere già attivo da anni il corso di specializzazione triennale in Musicoterapia, avvierà, a partire da marzo prossimo, un corso di perfezionamento in Musicoterapia e autismo, destinato a musicoterapeuti qualificati che desiderano perfezionarsi.

Il Corso si articolerà in incontri programmati la domenica (dalle 9 alle 18) per una durata di 8 mesi.

Per info contattare la segreteria telefonando al numero 3892853965 oppure all’indirizzo mail [email protected]