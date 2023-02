Il 75° Mandorlo in Fiore debutta con il “Carnevale del Mandorlo 2023”

Taglio del nastro alla 75° edizione del “Mandorlo in Fiore” con la prima preview, il “Carnevale del Mandorlo 2023”, anteprima degli eventi ufficiali della kermesse folcloristica internazionale, in calendario dal 5 al 12 marzo. La manifestazione, al mattino di oggi, è iniziata con una passeggiata da Piazza Marconi fino a Piazza Cavour, attraversando la cosiddetta “passeggiata” della città, il Viale della Vittoria. Hanno partecipato gli alunni degli Istituti comprensivi “Agrigento Centro”, “Rita Levi Montalcini”, “Esseneto” e “Quasimodo”. La mattinata è trascorsa tra festa ed entusiasmo, a simboleggiare sostanzialmente l’avvento festoso, quanto precoce, della primavera, che caratterizza da decenni il “Mandorlo in fiore”. Il tutto testimoniato dai vivaci e colorati abiti a tema indossati dai bambini, come api, coccinelle, piante e fiori. L’evento, in collaborazione con le scuole e a cura della Pro Loco di Agrigento, ha coinvolto più 1.500 alunni. Si prosegue venerdì 24 febbraio, alle 20:30, con la seconda preview, organizzata dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con l’evento “Mirada Tango”, uno spettacolo omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla all’insegna della danza e della musica. Sul palco ballerini di Tango di fama internazionale.